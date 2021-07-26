После победы Азербайджана в 44-дневной войне на Южном Кавказе возникли новые реалии - депутат

БАКУ /Trend/ - После победы Азербайджана в недавней 44-дневной войне на Южном Кавказе возникли новые политические, экономические и правовые реалии. Все они требуют очень серьезного и глубокого анализа. Среди этих реалий следует отметить и то, что как логическое следствие урегулирования конфликта, длившегося почти тридцать лет и уже ставшего историей, был полностью исключен из международного лексикона ряд понятий. Это в первую очередь касается терминов «Нагорный Карабах» и «статус», которые использовались в контексте уже оставшегося в истории конфликта.

Об этом в понедельник сказал Trend член комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса (парламент), доктор юридических наук Низами Сафаров.

Он отметил, что через месяц после восстановления независимости страны парламент Азербайджана в ноябре 1991 года упразднил Нагорно-Карабахскую автономную область: "В последующий период использование термина «Нагорный Карабах» было связано не с соответствующей территорией, а только с вооруженным конфликтом. Подтверждение этому можно найти как в международных документах, так и в официальных материалах, отражающих ход дипломатических переговоров. Самым важным моментом является то, что, говоря на разных уровнях о конфликте, глава государства использовал выражение "армяно-азербайджанский нагорно-карабахский", и после грандиозной победы нашей страны терминология полностью изменилась. В Азербайджане не существует территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". В указе главы государства "О новом делении экономических районов в Азербайджанской Республике" от седьмого июля 2021 года нашли отражение Карабахский (город Ханкенди, Агджабединский, Агдамский, Бардинский, Физулинский, Ходжалинский, Ходжавендский, Шушинский и Тертерский районы) и Восточно-Зангезурский экономические районы (Джебраильский, Кяльбаджарский, Губадлинский, Лачинский и Зангиланский районы)".

По словам депутата, что касается второго момента, который связан с термином "статус", то этого вопроса нет в политической или правовой повестке, и он не является предметом обсуждений: "Напомню, что попытка реализовать вопреки международному праву вопросы "статуса" и "права на самоопределение" сыграла роль катализатора вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, и уже давно представляет серьезную угрозу безопасности региона в целом, приведя к геноциду, военным преступлениям, преступлениям против человечности и этническим чисткам в отношении азербайджанского народа. Основанная на современном международном праве позиция главы азербайджанского государства по этому вопросу хороша известна, и новые геополитические реалии уже подтверждаются на международном уровне. Об этом свидетельствует тот факт, что во время визита главы Евросовета Шарля Мишеля в Азербайджан термины "Нагорный Карабах" и "статус" не употреблялись".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)