Визит в Азербайджан был очень продуктивным - первый зампредседателя правящей партии Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялась встреча с делегацией во главе с первым заместителем председателя Партии справедливости и развития Турции Нуманом Куртулмушем.

Как сообщает в понедельник Trend, руководитель центрального аппарата ПЕА Таир Будагов отметил, что азербайджано-турецкие отношения вышли на качественно новый уровень: "В направлении развития отношений между двумя братскими странами регулярно ведется соответствующая работа. В ходе недавней 44-дневной войны Турция оказала Азербайджану большую политическую и моральную поддержку".

Нуман Куртулмуш подчеркнул в свою очередь, что связи между правящими партиями Турции и Азербайджана расширились. По его словам, визит делегации в Азербайджан был очень продуктивным: "В результате этого визита мы еще больше укрепим наши отношения, будем развивать братские связи между Турцией и Азербайджаном и посредством политических партий. Лидеров двух стран связывают братские отношения. Мы как политические партии будем укреплять эти отношения между двумя странами. Недавняя Отечественная война - большое событие в истории азербайджанского народа, и позиция, занятая Президентом страны, привела народ к победе".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)