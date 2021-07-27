В Баку прошла встреча председателя женского крыла правящей партии Турции и главы госкомитета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 июля в Баку состоялась встреча председателя женского крыла правящей Партии справедливости и развития Турции Айше Кешир и члена правления правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадовой, сообщает во вторник Trend.

Мурадова на встрече отметила высокий уровень отношений между Азербайджаном и Турцией.

«Развитие связей между Азербайджаном и Турцией очень важно для безопасности региона. Отношения между двумя государствами базируются на партнерстве, дружбе и братстве, развиваются в соответствии с их интересами. Азербайджан и Турция всегда поддерживают друг друга. В победе, одержанной азербайджанским народом в 44-дневной Отечественной войне, большую роль сыграла политическая и моральная поддержка Турции», - сказала глава госкомитета.

Она отметила, что Шушинская декларация сыграет важную роль в развитии отношений между двумя странами и их народами.

В свою очередь, Айше Кешир отметила, что связи между Турцией и Азербайджаном имеют исторические корни.

«Мы не спали ночами, когда в Карабахе шли бои, плакали от радости, когда над Шушой был поднят азербайджанский флаг. Я присутствовала на церемонии подписания Шушинской декларации между Турцией и Азербайджаном. Турция и далее будет прилагать все усилия для укрепления двусторонних связей», - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)