Мы должны расширять сотрудничество в сферах культуры, экономики, образования - спикер парламента Пакистана

БАКУ /Trend/ - Мы должны расширять наше сотрудничество в культурной, экономической, образовательной и других областях.

Об этом сказал председатель Национальной ассамблеи Пакистана Асад Гейсар на трехсторонней встрече спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана в азербайджанском парламенте, передает во вторник Trend.

По его словам, установление трехстороннего формата сотрудничества между парламентами Азербайджана, Пакистана и Турции внесет важный вклад в развитие отношений между этими братскими странами: "Как уже отмечалось, в рамках этой платформы будут проводиться регулярные встречи для обсуждения ключевых вопросов".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)