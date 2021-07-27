Бакинская декларация внесет вклад в обеспечение безопасности в регионе - спикер парламента Турции

БАКУ /Trend/ - Бакинская декларация внесет вклад в обеспечение безопасности в регионе.

Об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на трехсторонней встрече в Милли Меджлисе (парламент) спикеров законодательных органов Азербайджана, Турции и Пакистана, сообщает во вторник Trend.

"Рад, что встреча сегодня проходит в Баку. Считаю, что проведение встреч в таком формате будет способствовать дальнейшему развитию отношений между тремя братскими странами", - сказал Шентоп.

По его словам, Бакинская декларация, которая будет подписана по итогам встречи, внесет свой вклад в обеспечение безопасности в регионе.

Этот документ сыграет важную роль с точки зрения институционализации трехсторонних отношений, сказал Шентоп.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)