Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с заявлением в связи с недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев из Российской Федерации) сделали заявление, передает в четверг Trend.

Как отмечается, сопредседатели с обеспокоенностью следили за недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана, включая сообщения о человеческих жертвах. Сопредседатели призывают стороны немедленно разрядить обстановку, воздержаться от провокационной риторики и действий и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 10 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня.

В заявлении говорится, что сопредседатели подтверждают необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов существа конфликта.

Сопредседатели подтверждают свою решительную поддержку продолжающихся усилий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.