Анн Линде: Напряженность на армяно-азербайджанской границе вызывает озабоченность

Политика 30 июля 2021 00:36 (UTC+04:00)
Анн Линде: Напряженность на армяно-азербайджанской границе вызывает озабоченность

БАКУ /Trend/ - Повторяющиеся инциденты на армяно-азербайджанской границе вызывают озабоченность.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Твиттер написал действующий председатель ОБСЕ Анн Линде.

Анн Линде призвала стороны разработать гуманитарные шаги и выполнять Совместное заявление, подписанное между Азербайджаном, Россией и Арменией 10 ноября прошлого года.

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