Начался визит представителей Межведомственного центра при Координационном штабе в Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Представители Межведомственного центра при Координационном штабе осмотрели территорию строительства аэропорта в Физули, сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend.

Рабочие группы по транспорту, связи и высоким технологиям, по вопросам градостроительства и по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра, функционирующего при Координационном штабе, созданном в связи с централизованным решением вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, посетили Физули.

Здесь состоится презентация, посвященная подготовке документов территориального планирования города Физули, кроме того, представители Межведомственного центра ознакомятся с работами по разминированию, проводимыми на автомобильной дороге Физули-Гадрут, а также со строительством "Дороги Победы".

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)