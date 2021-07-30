В МИД России выразили серьезную обеспокоенность недавними вооруженными инцидентами на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - В МИД России выразили серьезную обеспокоенность недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках армяно-азербайджанской границы, приведшими к человеческим жертвам, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ведомство.

«К сожалению, ситуация на границе продолжает оставаться напряженной. Призываем стороны воздержаться от любых действий, чреватых дальнейшей деградацией обстановки, решать все возникающие вопросы политико-дипломатическим путем.

Россия готова и далее оказывать все необходимое содействие для нормализации ситуации в районе армяно-азербайджанской границы через меры по деэскалации и скорейший запуск совместной работы по делимитации и демаркации границы», - говорится в комментариях заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова.

Как отмечается, Россия намерена активно работать над превращением Южного Кавказа в зону стабильности, безопасности и процветания в русле трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020-го и 11 января 2021 года.