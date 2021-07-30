С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции (ФОТО)

БАКУ/Trend/ -Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram выразила соболезнования родным и близким погибших в результате пожаров, вспыхнувших в братской Турции.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

«С глубоким чувством печали и сожаления восприняла известия о последствиях страшных пожаров, вспыхнувших в регионах Турции. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего исцеления раненым. Боль турецкого народа – наша боль. Прошу Всевышнего ниспослать силы и терпение всему народу Турции».