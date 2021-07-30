В Гадруте проведено совместное заседание рабочих групп Межведомственного центра при Координационном штабе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гадруте проведено совместное заседание рабочих групп по вопросам градостроительства, транспорта, связи и высоких технологий, науки, образования и культуры Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, на встрече присутствовали входящие в рабочие группы представители министерств, ведомств и других профильных государственных структур.

В ходе заседания были обсуждены вопросы разминирования освобожденных от оккупации территорий, охраны культурного наследия и историко-культурных памятников, восстановления историко-культурных памятников в Агдаме и Шуше, а также состояние реализации градостроительных, транспортных, телекоммуникационных и других инфраструктурных проектов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)