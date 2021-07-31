В Азербайджане созывают внеочередную сессию парламента
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане собрано достаточное количество подписей для созыва внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент).
Как сообщает в субботу Trend, первое заседание внеочередной сессии состоится третьего августа.
Кроме того, члены дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса были проинформированы о проведении ее заседания второго августа.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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