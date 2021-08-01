Эрдоган выразил желание возродить трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан на уровне лидеров

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, премьер-министр от имени правительства Грузии и грузинского народа еще раз выразил президенту Эрдогану соболезнования в связи с жертвами и ущербом, причиненным пожарами Турции. Президент Турции поблагодарил Ираклия Гарибашвили за поддержку.

Заявив, что стратегическое партнерство между Турцией и Грузией в такие дни становится более значимым, Эрдоган отметил, что они видят Грузию как ключ к региональному сотрудничеству.

Подчеркнув важность совместных мер, в частности с точки зрения обеспечения эффективности и безопасности региональных коммуникаций и линий электропередач, президент Эрдоган выразил желание возродить успешно реализующийся на уровне министров и депутатов трехсторонний механизм Турция-Грузия-Азербайджан и на уровне лидеров.