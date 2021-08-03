Азербайджанский юрист о том, какое наказание может ждать экс-депутата Эльданиза Салимова

БАКУ /Trend/ - В связи с противозаконными действиями бывшего депутата Эльданиза Салимова возбуждено уголовное дело. Пункты статьи 309 Уголовного кодекса Азербайджана предусматривают соответствующие меры наказания за превышение служебных полномочий.

Об этом сказал Trend во вторник юрист Гасан Гасанов, комментируя то, какие меры наказания могут ждать бывшего депутата.

Как сообщалось ранее, в Генеральной прокуратуре Азербайджана была проведена проверка по материалам, поступившим из МВД в связи с применением силы депутатом Милли Меджлиса Эльданизом Салимовым в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошел 29 июля около 01:00 в ресторане «Старый двор» в городе Хачмаз.

Гасанов отметил, что действия Салимова квалифицируются по статье 309.2 УК Азербайджана, в соответствии с которой ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Также юрист не исключил вероятность установления в ходе расследования, помимо статьи, по которой изначально возбуждено уголовное дело, ответственности, предусмотренной и другими статьями УК.

Напомним, что сегодня Эльданиз Салимов был лишен депутатской неприкосновенности.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев)