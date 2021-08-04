Кампания "Паллоне" против Азербайджана наносит серьезный ущерб внешнеполитическим интересам США - американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Кампания "Паллоне" против Азербайджана наносит серьезный ущерб внешнеполитическим интересам США.

Об этом в среду сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

"Поправка Паллоне" является ударом по американским демократическим стандартам и вредит имиджу Вашингтона во всем мире", - сказал он.

По словам американского эксперта, приняв эту поправку, Палата представителей США совершила одну из самых больших ошибок за последние тридцать лет, члены Конгресса вновь стали жертвами разжигающей пламя хаоса армянской пропаганды и кампании дезинформации.

"Приняв этот законопроект, Конгресс США дал "зеленый свет" автократическим лидерам Армении для продолжения грабежа своих соотечественников и поощрения процветания торговли наркотиками и оружием под покровительством ереванского руководства. Крайне ужасно видеть, что Конгресс не провел независимого исследования по двусторонним отношениям, существующим между США и Азербайджаном, члены Конгресса проголосовали за хаос, беспорядок и поддержали нарушение международных законов. Сегодня мы видим, что Вашингтон полностью далек от Кавказского региона, и армянские лоббисты тратят миллионы долларов на различных других конгрессменов, подобных Паллоне, чтобы продолжить свою грязную клеветническую кампанию против правительства Азербайджана. Палата представителей США в очередной раз доказала, что является "пленником" армянской диаспоры, что бросает тень на легендарные американские демократические институты", - сказал Питер Тейс.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)