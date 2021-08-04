Боеспособность азербайджанской армии находится на самом высоком уровне - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - С 2010 года в армии Азербайджана начались серьезные реформы. Они сопровождались оснащением Вооруженных сил современными системами вооружения, участием личного состава в учениях в других странах, в том числе в Турции, а также направлением кадров для получения образования за рубежом. В настоящее время боеспособность азербайджанской армии находится на самом высоком уровне.

Об этом сказал в среду Trend военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, эта подготовка армии проявилась в апрельских боях 2016 года и стала сигналом для Армении, что Азербайджан не смирится с фактом оккупации.

"Армения, которая не сделала из этого соответствующих выводов, продолжила свои провокации, и в результате азербайджанская армия, начав масштабную контрнаступательную операцию, завоевала победу в Отечественной войне.

В ходе этих операций под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева армянская армия была вынуждена покинуть оккупированные ею территории Азербайджана. Для достижения этой победы наше государство в последние годы выделило колоссальные средства на оборону и безопасность, была создана отечественная оборонная промышленность, налажено сотрудничество с различными странами - партнерами в области военно-технического и военного образования, наши Вооруженные силы были оснащены самым современным вооружением.

В итоге это привело к большой победе нашей армии в Отечественной войне", - сказал Вердиев.

Он добавил, что в настоящее время морально-психологическая подготовка и боеспособность азербайджанской армии находятся на самом высоком уровне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)