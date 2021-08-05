Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили последнюю ситуацию с лесными пожарами

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и Турции - Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора обсудили последнюю ситуацию с лесными пожарами.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства, собеседники также обсудили действия по их тушению и предотвращению распространения огня, вопросы участия азербайджанских пожарных в этих работах.

Чавушоглу поблагодарил Азербайджан за помощь Турции в тушении лесных пожаров.

В свою очередь, Байрамов вновь подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживает Турцию и готов оказать братской стране любую помощь в эти тяжелые дни.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)