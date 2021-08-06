БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Ирак выходят на новый уровень торгово - экономического сотрудничества.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев на совместном брифинге с министром связи Ирака Арканом Аль-Шейбани.

По его словам, с начала 2021 года товарооборот между Азербайджаном и Ираком вырос на 40 процентов.

В рамках межправительственной комиссии двух стран по взаимодействию в ряде сфер мы еще больше расширим это сотрудничество, отметил Набиев.

Министр также пригласил иракскую сторону к работе и инвестированию в свободную экономическую зону (СЭЗ) Алят.

«Азербайджан в период пандемии оказал поддержку другим странам, в том числе и Ираку», - сказал Набиев.

Он также отметил, что открытие Зангезурского коридора окажет положительное влияние на экономику Азербайджана и региона в целом.

По его мнению, Азербайджан и Ирак обладают большим потенциалом для увеличения двустороннего товарооборота.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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