БАКУ /Trend/ - Ирак сможет воспользоваться транспортным потенциалом Зангезурского коридора.

Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев на втором заседании Совместной комиссии между Азербайджаном и Ираком в Баку.

По его словам, освобождение азербайджанских территорий от оккупации открывает в регионе новые возможности.

«Зангезурский коридор соединит Восток с Западом, и Ирак также сможет воспользоваться им для грузоперевозок.

Уверен, что совместная комиссия сыграет важную роль в расширении сотрудничества между нашими странами. Такие встречи будут способствовать развитию двусторонних отношений.

Кроме того, считаю целесообразным проведение и политических консультаций между нашими странами», - сказал Мамедгулиев.

Он подчеркнул, что протокол о сотрудничестве, который будет подписан на сегодняшней встрече, очень важен для дальнейшего развития отношений Азербайджана и Ирака.

В Баку шестого августа проходит второе заседание Совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Ирака.

Напомним, что Совместная комиссия была создана в соответствии с «Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве», подписанным 10 ноября 2010 года в городе Баку. Первое заседание комиссии состоялось четвертого декабря 2013 года в азербайджанской столице.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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