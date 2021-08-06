В Баку подписан протокол по итогам второго заседания Совместной комиссии Азербайджана и Ирака (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и министр связи Ирака Аркан Аль-Шайбани подписали протокол по итогам второго заседания Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому и культурному сотрудничеству между правительствами двух стран.

Набиев отметил, что положения протокола об экономическом сотрудничестве будут ежегодно обсуждаться. Кроме того, стороны будут отчитываться о проделанной работе.

В свою очередь, иракский министр выразил признательность азербайджанскому коллеге.

Он выразил уверенность в том, что это взаимодействие еще больше укрепит двустороннее сотрудничество.

Напомним, что Совместная комиссия была создана в соответствии с «Соглашением между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Ирак о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве», подписанным 10 ноября 2010 года в городе Баку. Первое заседание комиссии состоялось четвертого декабря 2013 года в азербайджанской столице.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: agdzhaev