Президент Ильхам Алиев наградил Рафигу Ахундову орденом "Шохрат"
Политика 6 августа 2021 12:06 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении Рафиги Гаджи гызы Ахундовой орденом "Шохрат" за заслуги в развитии азербайджанской культуры.
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