Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом, несущим боевое дежурство в Кельбаджарском районе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева продолжается визит министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова и руководящего состава министерства в воинские части, дислоцированные в Кельбаджарском районе.

Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на позициях, расположенных на высоте 3000 метров напротив подразделений вооруженных сил Армении, министр обороны проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал из командно-наблюдательного пункта за позициями противника.

Было доложено, что на посту созданы все необходимые условия для обеспечения качественной организации и ведения боевого дежурства.

Министр обороны высоко оценил созданные для военнослужащих условия.

На встрече было сообщено о работе по улучшению социально-бытовых условий военнослужащих. Было отмечено, что эта работа будет продолжена и впредь.

Министр обороны поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности.

(Перевод: Турал Гараджаев)