Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана, собеседники обсудили текущую ситуацию на азербайджано-армянской границе и вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений, включая деятельность трехсторонней рабочей группы по открытию экономических и транспортных связей в регионе.

Главы ведомств также обменялись мнениями по вопросам повестки дня двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках международных организаций.

Кроме того, в ходе беседы были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)