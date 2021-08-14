В азербайджанской армии проходят учения артиллерийских подразделений с боевыми стрельбами (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в азербайджанской армии проходят учения ракетных и артиллерийских соединений с боевыми стрельбами.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, в ходе учений артиллерийские подразделения после дислокации в районах сосредоточения занимают огневые позиции и выполняют боевые стрельбы.
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