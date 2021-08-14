Президент Ильхам Алиев: Мы с честью выполнили долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями

БАКУ /Trend/ - Каждая пядь земли – это наша земля, и мы должны были их освободить. Это был наш долг перед народом, перед историей, перед грядущими поколениями, и мы с честью выполнили этот долг.

Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу CNN Turk.

Рассказывая о завещании великого лидера Гейдара Алиева в связи с освобождением наших земель, глава государства сказал: «Завещание моего отца касалось не только Шуши, но и всех земель, которые в то время находились под оккупацией. После взятия Шуши я посетил могилу отца и сказал, что выполнил его завещание. Я пережил, возможно, один из самых счастливых дней в своей жизни. Шуша, конечно же, родной, дорогой город для каждого азербайджанца, носит большой символический смысл. Неслучайно я объявил Шушу Культурной столицей Азербайджана. Однако и все другие города дороги для меня и для азербайджанского народа так же, как Шуша».