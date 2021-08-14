Президент Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура

Политика 14 августа 2021 22:14 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - Наша основное стремление – добиться своих целей. Целью номер один было освобождение Карабаха и Восточного Зангезура. Это была историческая миссия. Были мобилизованы все силы.

Как сообщает Trend, об этом в интервью телеканалу CNN Turk сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства сказал: «Мы днем и ночью шли к этой цели и достигли ее. Сейчас появились новые цели. Эти цели – закрепить Победу, обеспечить безопасность Азербайджана, восстановить освобожденные территории и не позволить реваншистским силам в Армении поднять голову».

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