Спикер парламента Азербайджана поздравила своих пакистанских коллег

БАКУ /Trend/ - 14 августа спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова направила поздравительные письма председателю Национального собрания Пакистана Асаду Кайсару и председателю Сената Мохаммаду Садигу Санджрани.

Как сообщили Trend в пресс-службе Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего имени и от имени всех депутатов азербайджанского парламента поздравила дружественный и братский народ Пакистана с национальным праздником – Днем независимости.

В письме сказано, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном основаны на воле наших братских народов, имеющих общие исторические, религиозные и культурные корни, а также отмечен высокий уровень стратегического партнерства. Подчеркивается, что азербайджанский народ высоко ценит твердую и однозначную позицию Пакистана по вопросу восстановления территориальной целостности Азербайджана, его поддержку и солидарность в нашем правом деле. Спикер Милли Меджлиса выразила уверенность, что продолжение сотрудничества, основанного на взаимном доверии, поддержке и солидарности между высшими законодательными органами двух стран, будет способствовать дальнейшему углублению дружеских и братских отношений, и пожелала дружескому и братскому народу Пакистана мира и процветания.