Турция и Азербайджан доказали своё братство на деле - Администрация Президента Турции

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан доказали своё братство на деле.

Об этом сказали Trend в субботу в Администрации Президента Турции.

Было отмечено, что Азербайджан и Турция оказали поддержку друг другу в самые трудные дни.

"Отношения наших стран с каждым днём все больше укреплялись, и это на пользу не только нашим народам, но и всему региону. Азербайджан и Турция - залог успеха и прогресса в регионе. Все проекты наших стран направлены на развитие региона. Во время 44-дневной войны весь мир стал свидетелем братских отношений между Турцией и Азербайджаном. Наши отношения и впредь будут развиваться по нарастающей", - сказали в Администрации Президента Турции.