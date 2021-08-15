Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 15 августа в 04:33 и 07:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, передает Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Днем ранее, 14 августа с 19:08 до 19:17 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Зеркенд Басаркечярского района обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в селе Демирчидам Кяльбаджарского района.

Ответным огнем противник был подавлен.

Кроме того,вечером 14 августа незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, была совершена провокация против наших подразделений в окрестностях города Шуша. Так, примерно в 22:14 были замечены два гражданских автомобиля, приблизившихся к населенному пункту Халфали. Выскочившие из автомобилей вооружённые лица открыли огонь в воздух в направлении наших позиций и немедленно покинули территорию. Нашими подразделениями были приняты соответствующие меры, о случившемся уведомлены командование российских миротворцев.

Потерь среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.