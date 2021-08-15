Переправка оружия Арменией на территорию Азербайджана – это грубое нарушение трехстороннего заявления – американский эксперт

БАКУ /Trend/ - Переправка оружия Арменией на территорию Азербайджана – это грубое нарушение трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Об этом сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

Он отметил, что Армения – террористическое государство, и выделять большие суммы денег режиму, который провоцирует очередную Чернобыльскую катастрофу со своей Мецаморской атомной электростанцией, является ужасной ошибкой.

«Террористические действия Вооруженных сил и фашистского режима Армении нарушают международные законы и наносят ущерб принципам мирного и демократического международного порядка. Бесчисленные риски, которые Армения создает для региональной безопасности, продолжение экологического терроризма на суверенной территории Азербайджана являются серьезными проблемами, которые должны быть решены с помощью международного политического и экономического давления. Лидеры армянского режима должны быть привлечены к ответственности и предстать перед Международным судом за преступления, совершенные против невинного населения Азербайджана, а также за нанесение ущерба окружающей среде Евразии, водным и лесным ресурсам», – заключил эксперт.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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