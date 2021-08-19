Составы 125 окружных избирательных комиссий Азербайджана будут переформированы – ЦИК
БАКУ /Trend/ - Составы 125 окружных избирательных комиссий (ОИК) Азербайджана будут переформированы, сообщает в четверг Trend.
Это решение было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), проведенном под председательством главы ЦИК Мазахира Панахова.
Отметим, что согласно Избирательному кодексу, каждый ОИК состоит из 9 членов. Кандидатуры трех из них представляются со стороны членов комиссии, выступающей в ЦИК от политической партии, депутаты которой составляют большинство в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, кандидатуры трех – членами комиссии, которая представляет в ЦИК политические партии, составляющие меньшинство в Милли Меджлисе, кандидатуры остальных трех – членами комиссии, которые представляют в ЦИК депутатов, не принадлежащих ни к одной из политических партий.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)