Азербайджанские солдаты играют ключевую роль в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле - ВЗГЛЯД ИЗ США
БАКУ /Trend/ - Американские эксперты рассказали о деятельности азербайджанских миротворцев в Афганистане и их обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле.
"Мало кто знает, что в аэропорту Кабула есть азербайджанские солдаты, которые помогают эвакуировать людей. Спасибо Азербайджан!"
Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель центра международной политики "Heritage Foundation" Люк Коффи.
Твит Коффи вызвал интерес и среди других экспертов. Американский аналитик международной политики Ближнего Востока Майкл Скотт Доран прокомментировал сообщение Люка Коффи следующим образом:
"США нужны партнеры с реальными военными возможностями и стратегическими целями".
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