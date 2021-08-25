Президент Турции утвердил очередной документ о сотрудничестве с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области цифровой торговли между правительством Азербайджанской Республики и правительством Турецкой Республики», сообщает в среду Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.

Напомним, что документ был подписан второго апреля 2021 года в Баку.

(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)