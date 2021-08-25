Азербайджанские военные приступили к первому заезду в рамках конкурса «Танковый биатлон» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанские танкисты приступили к первому заезду в рамках конкурса «Танковый биатлон», проходящего в Москве в рамках «Армейских международных игр – 2021», сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
На этапе «Индивидуальная гонка» азербайджанские танкисты состязались с командами из Казахстана, Беларуси и Сербии.
Азербайджанские танкисты, уничтожив цели условного противника точным огнем и преодолев расстояние по маршруту, заняли второе место в своей группе.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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