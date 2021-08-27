Еще одно поражение армянского лобби – Апелляционный административный суд Лиона аннулировал незаконные документы по Шуше

БАКУ /Trend/ - Отечественная война Азербайджана положила конец захватнической политике Армении, развеяла армянские мифы и завершилась капитуляцией и полным поражением армян. Еще одно поражение нанес армянскому лобби во Франции Апелляционный административный суд Лиона, сообщает в пятницу Trend.

Суд аннулировал так называемую "хартию о сотрудничестве", незаконно подписанную в 2015 году по настоянию армянского лобби городами Сент-Этьен, Бур-ле-Валанс, Десин-Шарпье, где проживают преимущественно французы армянского происхождения, с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда.

Завершилось судебное дело, которое длилось долгие годы. Несмотря на все старания армянского лобби, Апелляционный административный суд Лиона категорически заявил о незаконности подписанного документа и аннулировал его. При этом армянам еще пришлось и оплатить судебные издержки.

Отметим, что на протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

15 таких незаконных документов было подписано с регионом Овернь-Рона-Альпы со столицей в городе Лион, где проживает много армян. Посольство Азербайджана во Франции проделало большую работу по признанию этих так называемых "хартий" недействительными, обратившись для этого в суд.

"Так называемые "хартии о дружбе", аннулированные Апелляционным административным судом Лиона, были подписаны тремя городами именно этого региона Франции (Бург-лес-Валанс - 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье - 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен - 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда. В результате работы, проделанной посольством Азербайджана во Франции, Гренобльский (6 июня 2019 года) и Лионский (19 сентября 2019 года) апелляционные административные суды аннулировали эти незаконные документы. Под давлением армянской общины главы муниципалитетов подали апелляционные жалобы. Мы же получили официальное уведомление о том, что Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три жалобы и оставил в силе ранее принятые решения об аннулировании", - подчеркнул посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев.

Дипломат отметил, что аннулирование всех незаконных документов было приоритетной задачей посольства, так как духовная столица Азербайджана Шуша - это отдельная тема.

"Мы не можем допустить узаконивания оккупации наших земель местными дашнаками и членами ASALA, действующими сообща с продажными французскими политиками", - отметил дипломат.

Напомним, что благодаря усилиям посольства Азербайджана французскими судами различных инстанций уже аннулировано 10 незаконных документов, из которых четыре были отклонены на основании апелляционных жалоб, три - рассматриваются судом, по вопросу аннулирования остальных незаконных документов работа продолжается.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)