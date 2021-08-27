Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Журналисты ряда латиноамериканских стран, в том числе Колумбии, Мексики и Коста-Рики, совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.
В ходе поездки представители СМИ ознакомятся с ситуацией в регионе, последствиями армянского вандализма в результате 30-летней оккупации, увидят разрушения и понаблюдают за работами по разминированию.
Отметим, что поездки на освобожденные территории организуются регулярно для того, чтобы общественность зарубежных стран была подробнее проинформирована о реалиях Азербайджана.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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