Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)

Политика 27 августа 2021 14:43 (UTC+04:00)
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Журналисты ряда латиноамериканских стран, в том числе Колумбии, Мексики и Коста-Рики, совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

В ходе поездки представители СМИ ознакомятся с ситуацией в регионе, последствиями армянского вандализма в результате 30-летней оккупации, увидят разрушения и понаблюдают за работами по разминированию.

Отметим, что поездки на освобожденные территории организуются регулярно для того, чтобы общественность зарубежных стран была подробнее проинформирована о реалиях Азербайджана.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Зарубежные журналисты совершают поездку по освобожденным территориям Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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