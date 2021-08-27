Азербайджанские танкисты успешно участвуют в «Армейских международных играх–2021» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские танкисты успешно выступили в очередном этапе конкурса «Танковый биатлон», проходящего на военном полигоне Алабино в Москве в рамках «Армейских международных игр – 2021», сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Экипаж команды успешно выступил в этапе индивидуального заезда.

Азербайджанские танкисты, уничтожившие цели различными маневрами, заняли второе место в группе.

Лучшими на данном этапе были признаны белорусские танкисты, третье место заняла команда Сербии, а четвертого места удостоилась команда Казахстана.

(Перевод: Кямаля Сеидова)