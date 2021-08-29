Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после восстановления комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта Моллы Панаха Вагифа

БАКУ /Trend/ - 29 августа в Шуше состоялось открытие после ремонтно-восстановительных работ и реконструкции комплекса музея-мавзолея гениального азербайджанского поэта и общественного деятеля Моллы Панаха Вагифа.

Как сообщает Trend, в церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, которые ознакомились с проделанной работой.