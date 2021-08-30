Во время конфликта Армения взяла в плен и заложники 3 890 граждан Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 30 августа - Международный день без вести пропавших, сообщает в понедельник Trend.

По информации Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, во время конфликта Армения взяла в заложники 3 890 граждан Азербайджана, в том числе 3 171 военнослужащего и 719 гражданских лиц (71 ребенок, 267 женщин и 326 стариков).

Несмотря на завершение армяно-азербайджанского конфликта, 3 890 азербайджанцев из тысяч наших соотечественников, взятых в плен и заложники Арменией во время конфликта, все еще зарегистрированы в качестве пропавших без вести.

Армения во время своей военной агрессии против Азербайджана грубо нарушила многие нормы международного права, в том числе требования международного гуманитарного права. Несмотря на правила ведения войны, мирные граждане были взяты в плен или в большинстве случаев убиты. Имеется множество фактов неимоверных пыток пленных и заложников, а также доказательства того, что путем шантажа этих лиц принуждали к сотрудничеству с армянскими спецслужбами и подстрекали к провокационно-террористическим действиям против Азербайджана.

В Азербайджане создана и функционирует Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, которая принимает меры по возвращению этих лиц на родину, по поиску пропавших без вести, координирует работу в указанной сфере с соответствующими госорганами, общественными и международными организациями, собирает информацию о пленных и пропавших без вести, взятых в заложники гражданах, регистрирует и систематизирует ее. Азербайджан ведет работу на международном уровне для привлечения глобального внимания к вопросу без вести пропавших и взятых в заложники лиц. По инициативе Азербайджана в Генассамблее ООН раз в два года принимается резолюция в связи с без вести пропавшими лицами. Азербайджан также является инициатором резолюции «Об освобождении взятых в заложники женщин и детей», принятой в Комиссии ООН по положению женщин.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)