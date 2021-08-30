На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены массовые захоронения - МИД

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях Азербайджана обнаружены массовые захоронения.

Об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в настоящее время устанавливается, кому принадлежат останки в этих захоронениях.

Мамедов отметил, что во время первой Карабахской войны Армения широко использовала практику взятия в заложники.

"Результаты расследований говорят о том, что азербайджанские пленные подвергаются пыткам и содержатся в очень плохих условиях", - отметил он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)