Азербайджанские пленные содержатся в очень плохих условиях - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские пленные содержатся в очень плохих условиях и умирают от этого. Это преступление против человечности.

Об этом сказал замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, сообщает в понедельник Trend.

Замминистра отметил, что Азербайджан всегда выполняет резолюции ООН в связи с пленными, пропавшими без вести и взятыми в заложники лицами.

"В результате агрессии Армении против Азербайджана без вести пропали 3 890 человек, в том числе 3 171 военнослужащий и 719 гражданских лиц. Армения взяла в заложники и не вернула 267 гражданских лиц, в том числе 28 детей, 98 женщин и 112 стариков", - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)