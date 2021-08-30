Армяне массово истребили взятых в плен и заложники азербайджанцев - госкомиссия

БАКУ /Trend/ - Армения совершила против Азербайджана такие преступления, как геноцид и этническая чистка. Взятые в плен и заложники азербайджанцы были массово истреблены армянами.

Об этом сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в результате агрессии Армении против Азербайджана во время первой Карабахской войны без вести пропавшими числятся 3 890 человек.

"Армения скрывает от международных организаций, что удерживает этих лиц, и до сих пор не предоставила информацию об их дальнейшей судьбе", - сказал Ахундов.

Он также сообщил, что армяне используют молодых азербайджанцев как доноров человеческих органов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)