Состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса «Танковый биатлон» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 30 августа в подмосковном парке «Патриот» состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках «Армейских международных игр -2021», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся с участием глав команд, тренеров и танковых экипажей, 31 августа азербайджанские танкисты поборются в первом дивизионе с командами России, Казахстана и Китая.

В полуфинале команда Азербайджана выступит на танках красного цвета, команда России - на танках синего цвета, команда Китая - на танках желтого цвета, а команда Казахстана - на танках зеленого цвета.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)