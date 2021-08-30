Состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса «Танковый биатлон» (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 30 августа в подмосковном парке «Патриот» состоялась жеребьевка команд-участниц полуфинала конкурса «Танковый биатлон», проходящего в рамках «Армейских международных игр -2021», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Согласно результатам жеребьевки, состоявшейся с участием глав команд, тренеров и танковых экипажей, 31 августа азербайджанские танкисты поборются в первом дивизионе с командами России, Казахстана и Китая.
В полуфинале команда Азербайджана выступит на танках красного цвета, команда России - на танках синего цвета, команда Китая - на танках желтого цвета, а команда Казахстана - на танках зеленого цвета.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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