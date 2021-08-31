Сотрудничество между Грузией, Арменией и Азербайджаном важно для устойчивого развития на Южном Кавказе – ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Грузией, Арменией и Азербайджаном важно для устойчивого мира и развития на Южном Кавказе.

Об этом, как передает Trend, заявила действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, обращаясь к Ежегодной конференции по вопросам безопасности.

Она отметила, что прекращение огня, достигнутое в 2020 году, положило конец второй армяно-азербайджанской Карабахской войне, и ОБСЕ должна воспользоваться этим моментом, чтобы возобновить свои усилия в регионе.

По словам Линде, очень важно найти долгосрочное решение оставшихся проблем.

Подчеркнув важность сотрудничества между Грузией, Арменией и Азербайджаном, Линде сказала, что области сотрудничества могут включать вопросы инфраструктуры, связи и окружающей среды.

«Мой специальный представитель взаимодействует с этими тремя странами, и мы ценим конструктивный подход всех трех сторон», – сказала она.