Созидательные работы в Шуше подтверждают, что Азербайджан – истинный хозяин этих земель – депутат

БАКУ /Trend/ - Созидательные работы в Шуше подтверждают, что Азербайджан – истинный хозяин этих земель.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров.

Он подчеркнул, что прошлогодняя 44-х дневная Отечественная война вписана в историю Азербайджана золотыми буквами: «В этой войне наша доблестная армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева разгромила армянскую армию, был положен конец оккупации азербайджанских земель. Как заявил Президент Ильхам Алиев в официальной церемонии открытия Дней поэзии Вагифа в Шуше, сегодня мы возрождаем жизнь в освобожденной Шуше».

Депутат отметил, что Армения, оккупировавшая азербайджанские территории при поддержке своих покровителей, 30 лет не признавала международное сообщество и принятые резолюции: «Несмотря ни на что, терпение, вера в справедливость, привязанность к Родине привели азербайджанский народ к победе. Благодаря этой победе наши земли, в том числе культурная столица Шуша, освобождены».

Искендеров добавил, что в отличие от Армении, выбравшей политику вандализма, Азербайджан всегда был нацелен на созидание и развитие: «Работы, проводимые в постконфликтный период на освобожденных территориях, в том числе в Шуше, подтверждают, что мы истинные хозяева этих земель и созидающий народ. В Шуше возрождается жизнь, здесь ускоренными темпами идут работы по благоустройству и восстановлению, проводятся и будут проводиться фестивали, дни поэзии, культурные и многие другие мероприятия. Потому что, как подчеркнул глава государства, сегодня мы в Шуше и отныне будем жить в Шуше вечно».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)