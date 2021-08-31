Награждены сотрудники МЧС Азербайджана, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции - Распоряжение (версия 2)
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:04)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики".
Согласно документу, за отличие в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике и выполнении необходимых поисково-спасательных операций в зоне бедствия награждаются нижеследующие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.
Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется наградить медалью «За Отвагу»
Мирзоева Этибара Беюкбей оглу - генерал-лейтенанта
Гасанова Магеррама Имамгулу оглу - генерал-майора
Керимова Эмиля Керим оглу - полковника-лейтенанта
Глычева Эмиля Джамиевича – майора
Тахмазова Нахида Айдын оглу - капитана
Акберова Джалала Мирзабала оглу - старшего прапорщика
Алиева Эльнура Гачай оглу – старшего сержанта внутренней службы
Алиева Самира Савалан оглу - старшего сержанта внутренней службы
Аббасова Эйваза Аждар оглу – гражданского работника
Джафарова Зафара Идрис оглу – гражданского работника
Алиева Фаига Сабир оглу – гражданского работника
Гусейнова Тельмана Сафар оглу – гражданского работника
Колмыкова Виктора Ивановича – гражданского работника
Гахраманова Джавида Экрем оглу – гражданского работника
медалью «За военные заслуги»
Алиева Алескера Наджаф оглу – полковника
Гасанова Анара Шукюр оглу - полковника-лейтенанта
Халилли Мамеда Исфандияр оглу – полковника-лейтенанта
Гусейнова Бахруза Эльхан оглу - майора
Шихалиева Вугара Мамед оглу – майора
Аббасова Нурлана Исмаил оглу – капитана
Аллахвердиева Эльмеддина Сараддин оглу – капитана
Эйвазова Гурбана Абульфат оглу – капитана медицинской службы
Ахмедова Нуриддина Аббас оглу – капитана
Гусейнова Заура Сахиб оглу – капитана
Ибрагимова Газанфара Сурхай оглу – капитана
Мамедова Рауфа Габиб оглу – капитана
Алиева Гусейна Садыг оглу - старшего лейтенанта
Керимова Рахиба Аскер оглу - старшего лейтенанта
Годжаева Эльвина Новруз оглу - старшего лейтенанта
Мамедова Самедагу Мамедага оглу - старшего лейтенанта
Рзалы Самира Адыгезал оглу - старшего лейтенанта
Сафаралыева Сафаралы Хаджеддин оглу – старшего лейтенанта
Агаева Аллахверди Сабир оглу – лейтенанта
Байрамова Рустама Чингиз оглу – лейтенанта
Алиева Ризвана Рахман оглу – лейтенанта
Ибрагимова Эльдениза Хилал оглу – лейтенанта
Исмаилова Алескера Фарман оглу – лейтенанта
Байрамова Исмаила Новруз оглу – прапорщика
Эйвазлы Эльмира Гафгаз оглу – прапорщика
Акберли Кямала Эльчин оглу – прапорщика
Гасанова Арзумана Арзу оглу – прапорщика
Гусейнова Сабухи Юрис оглу – прапорщика
Иманова Захира Исмаил оглу – прапорщика
Махмудова Сахиля Мурад оглу – прапорщика
Мамедова Рявана Байрам оглу – прапорщика
Мусаева Вугара Зульфугар оглу – прапорщика
Насирова Хаяла Эльчин оглу – прапорщика
Рамазанова Орхана Расим оглу – прапорщика
Рамазанова Таира Ашур оглу – прапорщика
Сафарова Назима Захид оглу – прапорщика
Сулейманзаде Ахмеда Шакир оглу – прапорщика
Бадалзаде Нурлана Полад оглу – младшего прапорщика
Мухаммедова Рамина Габиб оглу – младшего прапорщика
Юсифова Ильгара Юсиф оглу – младшего прапорщика
Саламова Ровшана Бейбала оглу – старшего сержанта
Джафарова Исмаила Гадир оглу – сержанта
Гараева Рашада Мардан оглу – сержанта
медалью за «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» 2-й степени
Набиева Худата Аллахверди оглу - полковника внутренней службы
Дуньямалыева Рашада Исмаил оглу - полковника-лейтенанта внутренней службы
Алескерова Эльчина Расим оглу - полковника-лейтенанта внутренней службы
медалью за «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» 3-й степени
Багишева Назара Заид оглу – полковника внутренней службы
Алиева Азада Ариф оглу – полковника внутренней службы
Худиева Рзу Худу оглу – полковника внутренней службы
Агаева Салеха Илдыр оглу – полковника-лейтенанта внутренней службы
Байрамова Рашада Хыдыр оглу – полковника-лейтенанта внутренней службы
Насибова Ильгара Вугар оглу – полковника-лейтенанта внутренней службы
Абдуллаева Абдуллу Аждар оглу – майора внутренней службы
Джебраилова Эльчина Намиг оглу – майора внутренней службы
Дамирова Сархана Адиль оглу – майора внутренней службы
Гасанли Халида Шахин оглу – майора внутренней службы
Мамедова Эльчина Шахсевер оглу – майора внутренней службы
Ниязова Санана Низами оглу – майора внутренней службы
Аскерова Мурада Хафиз оглу – капитана внутренней службы
Гянджалиева Шамсаддина Гашам оглу – капитана внутренней службы
Акберова Вахаба Садыг оглу – лейтенанта внутренней службы
Джафарова Хагани Магеррам оглу – прапорщика внутренней службы
Бабаева Агу Бала Валех оглу – младшего прапорщика внутренней службы
Алиева Азера Акиф оглу – старшего сержанта внутренней службы
Гусейнова Сейрана Фикрет оглу – старшего сержанта внутренней службы
Исмиева Мустафу Джалал оглу – старшего сержанта внутренней службы
Гурбанова Эльвина Надир оглу – старшего сержанта внутренней службы
Мамедова Хафиза Асиф оглу – старшего сержанта внутренней службы
Мамедова Гылмана Мухаммед оглу – старшего сержанта внутренней службы
Мамедова Рустама Вилаят оглу – старшего сержанта внутренней службы
Насирова Рашада Аллахверен оглу – старшего сержанта внутренней службы
Пашаева Алискендера Таир оглу – старшего сержанта внутренней службы
Рахманова Тельмана Метлеб оглу – старшего сержанта внутренней службы
Садыгова Эльчина Низами оглу – старшего сержанта внутренней службы
Абасова Томара Алиага оглу – сержанта внутренней службы
Агаева Мирджалила Мирза оглу – сержанта внутренней службы.