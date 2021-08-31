Награждены сотрудники МЧС Азербайджана, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции - Распоряжение (версия 2)

Политика 31 августа 2021 21:22 (UTC+04:00)
Награждены сотрудники МЧС Азербайджана, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Турции - Распоряжение (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:04)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О награждении сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики".

Согласно документу, за отличие в тушении лесных пожаров в Турецкой Республике и выполнении необходимых поисково-спасательных операций в зоне бедствия награждаются нижеследующие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляется наградить медалью «За Отвагу»

Мирзоева Этибара Беюкбей оглу - генерал-лейтенанта

Гасанова Магеррама Имамгулу оглу - генерал-майора

Керимова Эмиля Керим оглу - полковника-лейтенанта

Глычева Эмиля Джамиевича – майора

Тахмазова Нахида Айдын оглу - капитана

Акберова Джалала Мирзабала оглу - старшего прапорщика

Алиева Эльнура Гачай оглу – старшего сержанта внутренней службы

Алиева Самира Савалан оглу - старшего сержанта внутренней службы

Аббасова Эйваза Аждар оглу – гражданского работника

Джафарова Зафара Идрис оглу – гражданского работника

Алиева Фаига Сабир оглу – гражданского работника

Гусейнова Тельмана Сафар оглу – гражданского работника

Колмыкова Виктора Ивановича – гражданского работника

Гахраманова Джавида Экрем оглу – гражданского работника

медалью «За военные заслуги»

Алиева Алескера Наджаф оглу – полковника

Гасанова Анара Шукюр оглу - полковника-лейтенанта

Халилли Мамеда Исфандияр оглу – полковника-лейтенанта

Гусейнова Бахруза Эльхан оглу - майора

Шихалиева Вугара Мамед оглу – майора

Аббасова Нурлана Исмаил оглу – капитана

Аллахвердиева Эльмеддина Сараддин оглу – капитана

Эйвазова Гурбана Абульфат оглу – капитана медицинской службы

Ахмедова Нуриддина Аббас оглу – капитана

Гусейнова Заура Сахиб оглу – капитана

Ибрагимова Газанфара Сурхай оглу – капитана

Мамедова Рауфа Габиб оглу – капитана

Алиева Гусейна Садыг оглу - старшего лейтенанта

Керимова Рахиба Аскер оглу - старшего лейтенанта

Годжаева Эльвина Новруз оглу - старшего лейтенанта

Мамедова Самедагу Мамедага оглу - старшего лейтенанта

Рзалы Самира Адыгезал оглу - старшего лейтенанта

Сафаралыева Сафаралы Хаджеддин оглу – старшего лейтенанта

Агаева Аллахверди Сабир оглу – лейтенанта

Байрамова Рустама Чингиз оглу – лейтенанта

Алиева Ризвана Рахман оглу – лейтенанта

Ибрагимова Эльдениза Хилал оглу – лейтенанта

Исмаилова Алескера Фарман оглу – лейтенанта

Байрамова Исмаила Новруз оглу – прапорщика

Эйвазлы Эльмира Гафгаз оглу – прапорщика

Акберли Кямала Эльчин оглу – прапорщика

Гасанова Арзумана Арзу оглу – прапорщика

Гусейнова Сабухи Юрис оглу – прапорщика

Иманова Захира Исмаил оглу – прапорщика

Махмудова Сахиля Мурад оглу – прапорщика

Мамедова Рявана Байрам оглу – прапорщика

Мусаева Вугара Зульфугар оглу – прапорщика

Насирова Хаяла Эльчин оглу – прапорщика

Рамазанова Орхана Расим оглу – прапорщика

Рамазанова Таира Ашур оглу – прапорщика

Сафарова Назима Захид оглу – прапорщика

Сулейманзаде Ахмеда Шакир оглу – прапорщика

Бадалзаде Нурлана Полад оглу – младшего прапорщика

Мухаммедова Рамина Габиб оглу – младшего прапорщика

Юсифова Ильгара Юсиф оглу – младшего прапорщика

Саламова Ровшана Бейбала оглу – старшего сержанта

Джафарова Исмаила Гадир оглу – сержанта

Гараева Рашада Мардан оглу – сержанта

медалью за «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» 2-й степени

Набиева Худата Аллахверди оглу - полковника внутренней службы

Дуньямалыева Рашада Исмаил оглу - полковника-лейтенанта внутренней службы

Алескерова Эльчина Расим оглу - полковника-лейтенанта внутренней службы

медалью за «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» 3-й степени

Багишева Назара Заид оглу – полковника внутренней службы

Алиева Азада Ариф оглу – полковника внутренней службы

Худиева Рзу Худу оглу – полковника внутренней службы

Агаева Салеха Илдыр оглу – полковника-лейтенанта внутренней службы

Байрамова Рашада Хыдыр оглу – полковника-лейтенанта внутренней службы

Насибова Ильгара Вугар оглу – полковника-лейтенанта внутренней службы

Абдуллаева Абдуллу Аждар оглу – майора внутренней службы

Джебраилова Эльчина Намиг оглу – майора внутренней службы

Дамирова Сархана Адиль оглу – майора внутренней службы

Гасанли Халида Шахин оглу – майора внутренней службы

Мамедова Эльчина Шахсевер оглу – майора внутренней службы

Ниязова Санана Низами оглу – майора внутренней службы

Аскерова Мурада Хафиз оглу – капитана внутренней службы

Гянджалиева Шамсаддина Гашам оглу – капитана внутренней службы

Акберова Вахаба Садыг оглу – лейтенанта внутренней службы

Джафарова Хагани Магеррам оглу – прапорщика внутренней службы

Бабаева Агу Бала Валех оглу – младшего прапорщика внутренней службы

Алиева Азера Акиф оглу – старшего сержанта внутренней службы

Гусейнова Сейрана Фикрет оглу – старшего сержанта внутренней службы

Исмиева Мустафу Джалал оглу – старшего сержанта внутренней службы

Гурбанова Эльвина Надир оглу – старшего сержанта внутренней службы

Мамедова Хафиза Асиф оглу – старшего сержанта внутренней службы

Мамедова Гылмана Мухаммед оглу – старшего сержанта внутренней службы

Мамедова Рустама Вилаят оглу – старшего сержанта внутренней службы

Насирова Рашада Аллахверен оглу – старшего сержанта внутренней службы

Пашаева Алискендера Таир оглу – старшего сержанта внутренней службы

Рахманова Тельмана Метлеб оглу – старшего сержанта внутренней службы

Садыгова Эльчина Низами оглу – старшего сержанта внутренней службы

Абасова Томара Алиага оглу – сержанта внутренней службы

Агаева Мирджалила Мирза оглу – сержанта внутренней службы.

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