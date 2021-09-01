ШУША /Trend/ - В рамках мероприятия «Медиатур в Азербайджан» СМИ стран-членов и наблюдателей Тюркского совета находятся в поездке в Шуше.

Об этом сообщил в среду находящийся в поездке корреспондент Trend.

В рамках поездки зарубежные журналисты осмотрели памятники Хуршудбану Натаван, Узеиру Гаджибейли и Бюльбюлю, которые были расстреляны армянами во время первой Карабахской войны, затем побывали в Шушинской крепости и на Джыдыр дюзю.

Отметим, что в поездке участвуют журналисты из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии.

(Автор: Вугар Иманов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)