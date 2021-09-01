Посольство США поблагодарило азербайджанских миротворцев, служивших в Афганистане

БАКУ /Trend/ - Посольство США выразило благодарность азербайджанским миротворцам, служившим в Афганистане.

Как сообщает в среду Trend, соответствующая публикация размещена на сайте посольства в Facebook.

«Выражаем благодарность азербайджанским миротворцам, проходившим службу в аэропорту в Афганистане! Мы признательны азербайджанским миротворцам за их помощь США и партнерам по НАТО в обеспечении безопасной эвакуации граждан США из кабульского аэропорта. Мы рады, что миротворцы благополучно вернулись в Азербайджан», – говорится в публикации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)