Посольство США поблагодарило азербайджанских миротворцев, служивших в Афганистане
БАКУ /Trend/ - Посольство США выразило благодарность азербайджанским миротворцам, служившим в Афганистане.
Как сообщает в среду Trend, соответствующая публикация размещена на сайте посольства в Facebook.
«Выражаем благодарность азербайджанским миротворцам, проходившим службу в аэропорту в Афганистане! Мы признательны азербайджанским миротворцам за их помощь США и партнерам по НАТО в обеспечении безопасной эвакуации граждан США из кабульского аэропорта. Мы рады, что миротворцы благополучно вернулись в Азербайджан», – говорится в публикации.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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