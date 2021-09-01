В Азербайджане состоялась онлайн-конференция по случаю Международного дня жертв насильственных исчезновений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана провело онлайн-конференцию по случаю отмечаемого 30 августа Международного дня жертв насильственных исчезновений.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве, открывая конференцию, председатель Наблюдательного совета Агентства, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азай Гулиев отметил грубое нарушение принципов международного гуманитарного права в результате агрессивной политики Армении, широкое применение ею практики захвата и удержания в заложниках мирных жителей и военнослужащих, систематическую реализацию политики истребления пленных. Также он коснулся правовых аспектов проблемы, связанной с пропавшими без вести лицами.

Замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов в своем выступлении рассказал о преступлениях против человечности, совершенных Арменией, в числе которых геноцид и этническая чистка, бесчеловечное обращение с заложниками из числа гражданского населения. Он предоставил подробную информацию о мерах по сбору информации о пропавших без вести азербайджанцах, а также совместной деятельности Госкомиссии и соответствующих местных структур в данном направлении.

Затем работа конференции продолжилась под модераторством зампредседателя Наблюдательного совета Агентства, ответственного сотрудника Администрации Президента Азербайджана Вюсала Гулиева. Отметив, что защита прав пленных, заложников и граждан, пропавших без вести в результате агрессии Армении против Азербайджана, всегда находится в центре внимания, Гулиев подчеркнул значение деятельности местных неправительственных организаций, направленной на их освобождение и возвращение в страну. Он добавил, что озвученные в ходе конференции предложения будут рассмотрены.

На конференции выступили сын пропавшего без вести во время оккупации Шуши в 1992 году Феруза Мамедова Бахтияр Мамедли, а также руководящие лица ряда местных НПО. Они потребовали от международных организаций недопущения политизации проблемы пленных и пропавших без вести, ее рассмотрения с чисто гуманитарной точки зрения, чтобы положить конец неопределенности и страданиям сотен семей.

В завершение конференции от имени азербайджанских НПО было принято заявление в связи с пленными, заложниками и лицами, пропавшими без вести в результате армянской агрессии.

(Перевод: Турал Гараджаев)