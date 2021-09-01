Азербайджанские НПО выступили с заявлением в связи с пленными, заложниками и лицами, пропавшими без вести в результате армянской агрессии

Политика 1 сентября 2021 21:16 (UTC+04:00)
Азербайджанские НПО выступили с заявлением в связи с пленными, заложниками и лицами, пропавшими без вести в результате армянской агрессии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские НПО выступили с заявлением в связи с пленными, заложниками и лицами, пропавшими без вести в результате военной агрессии и оккупации вооруженными силами Армении территорий Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в Агентстве государственной поддержки НПО, в заявлении говорится:

"Начиная с конца 80-х годов ХХ века Республика Армения, грубо нарушив международное право, оккупировала исконные исторические земли Азербайджана - Карабах и семь прилегающих районов, что привело к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате этого около одного миллиона мирных азербайджанцев стали жертвами армянской политики оккупации и этнической чистки, были изгнаны со своих земель силой оружия. Были совершены массовые убийства мирного населения, включая стариков, женщин и детей. Люди были взяты в заложники, подвергнуты невыносимым пыткам и шантажу, стали объектами торговли людьми, населенные пункты, исторические и религиозные памятники, кладбища были разрушены. Более того, Армения, не отказавшись от своих агрессивных действий и выступив с претензией о "новой войне за новые территории", продолжила свою политику оккупации и этнической чистки, подвергая артиллерийским и ракетным обстрелам азербайджанские города и села", - говорится в заявлении.

Как отмечается, после окончания войны, в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, Азербайджан принял все необходимые меры для установления мира и стабильности в регионе, в том числе вернул Армении лиц, попавших в плен в ходе войны, оказал помощь в поиске и возвращении тел погибших. Этот процесс продолжается и поныне: "Однако Республика Армения продолжает нарушать требования международного права. Несмотря на многочисленные обращения Азербайджана, Армения до сих пор отказывается предоставить информацию о судьбе около 4000 азербайджанцев, взятых в заложники и плен вооруженными силами Армении во время первой Карабахской войны. Неоспоримые факты и материалы показывают, что большинство этих людей было убито или умерло от пыток и болезней. Армянская сторона пытается скрыть свои преступления против мира и человечности, военные преступления, и отказывается сотрудничать в рамках гуманитарных организаций. Следует отметить, что в соответствии с международным гуманитарным правом стороны конфликта обязаны сотрудничать по вопросу не только обмена телами, но и в их поиске и опознании. Одним из наиболее серьезных нарушений международного гуманитарного права является подвержение насильственному исчезновению во время военного конфликта как гражданских лиц, так и военнообязанных. Это положение отражено в Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, принятой Генеральной ассамблеей ООН в 2006 году. В резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 6 ноября 1974 года сторонам конфликта рекомендуется предоставлять взаимную информацию о пропавших без вести. В 2002 году Комиссия ООН по правам человека также заявила в соответствующей резолюции, что противоположная сторона вооруженного конфликта должна участвовать в поисках пропавших без вести".

"В настоящее время число азербайджанцев, зарегистрированных в качестве пропавших без вести на основании подтверждающих документов, составляет 3890. Из них 3171 - военнослужащие, 719 - гражданские лица. Из числа гражданского населения 71 человек - это несовершеннолетние (20 девочек младшего возраста), 267 женщин (154 пожилых). Тем самым армянская сторона грубо нарушила статью 34 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающую захват заложников. Установлено, что из 3890 человек 872, в том числе 29 детей и 98 женщин, были взяты в заложники. Они находились на территориях своего проживания во время оккупации населенных пунктов, сел и городов. На основании показаний лиц, освобожденных из армянского плена, военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях, а также мирных жителей, ставших свидетелями вышеуказанных фактов, был составлен список этих лиц, который передан противоположной стороне. Несмотря на наличие доказательств, Республика Армения отрицает тот факт, что эти люди были взяты в заложники. Информация о 54 азербайджанцах, упомянутых в письмах, направленных в Государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Международным комитетом Красного креста в 1998 и 2001 годах, является одним из самых серьезных и неопровержимых фактов в данном контексте. Согласно тем материалам, МККК навестил этих 54 граждан Азербайджана, взятых в заложники и плен армянскими военнослужащими, в местах их содержания на территории Армении и оккупированной этой страной территории Азербайджана, и данные лица были официально взяты на учет данной организации. Эти 54 человека были убиты в армянском плену. Так, останки 17 человек из их числа были возвращены, останки 33 человек, хотя было сообщено, что они умерли в местах содержания, возвращены не были, о дальнейшей судьбе четырех человек и вовсе не была предоставлена какая-либо информация".

В заявлении отмечается, что в Плане действий, принятом МККК на 2000-2003 годы, также говорится о том, что противоположная сторона вооруженного конфликта должна предоставлять информацию о пропавших без вести (их судьбе) членам их семей. Непредоставление такой информации членам семьи является грубым нарушением принципа уважения семейной жизни, закрепленного в международном праве в области прав человека и международном гуманитарном праве. К этому относится также информация о погибших лицах.

"IV Женевская конвенция от 1949 года гласит, что противоположная сторона конфликта должна отвечать на запросы отдельных лиц о поиске членов их семей. Эта Конвенция прямо признает право членов семьи получать информацию о судьбе своих близких. Это право также отражено в ряде рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы (868; 1056 и др.). Многочисленные свидетельские показания, жестокое обращение с азербайджанскими пленными и заложниками со стороны армянских военных и нанесенные им телесные повреждения, а также условия содержания подтверждают грубое нарушение Арменией международного гуманитарного права. Азербайджанские пленные и заложники подвергались ужасающим пыткам с целью получения различной информации. На них проводились медицинские и другие эксперименты, предпринимались попытки совершения террористических актов против Азербайджана путем их привлечения к сотрудничеству со спецслужбами Армении посредством угроз и шантажа. Все это показывает, что армянская сторона нарушила международное право и принципы, строго запрещающие пытки и бесчеловечное обращение, в том числе нарушила Женевские конвенции, к которым присоединилась и сама Армения, и продолжает совершать преступления против человечности. В то же время известен тот факт, что азербайджанские пленные и заложники были преднамеренно убиты и похоронены в массовом порядке на территориях, оккупированных вооруженными силами Армении. Статья 120 III Женевской конвенции и статья 130 IV Женевской конвенции требуют достойного погребения лиц, умерших в плену, и если это возможно - в соответствии с их религиозными обычаями и в отдельных могилах. Существующая минная угроза на освобожденных территориях Азербайджана не позволяет проводить поиски этих массовых захоронений. Армянская сторона не только не предоставляет точных и полных карт минных полей, но и не дает информацию о местах массовых захоронений убитых азербайджанских пленных и заложников", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что как страна, многие годы страдавшая от конфликта, Азербайджан уделяет особое внимание соблюдению норм международного гуманитарного права и поддерживает международные усилия в этой области: "К сожалению, двойные стандарты и равнодушие в отношении совершенных Республикой Армения преступлений против человечности создают почву для продолжения ею политики подрыва мер, направленных на установление прочного мира и стабильности в регионе. Считаем, что нельзя допускать политизации проблемы пленных и пропавших без вести лиц, к этому следует подходить с чисто гуманитарной точки зрения, и неопределенности и страданиям сотен семей должен быть положен конец. Вновь призываем международные организации и государства оказать воздействие на Республику Армения для получения информации о судьбе около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате агрессии вооруженных сил Армении, и возвращения пленных и заложников, а также останков лиц, погибших в результате пыток и болезней, расследования военных преступлений, совершенных этой страной".

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